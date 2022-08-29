Balıkesir haberi! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 50 salça makinesini üreticiye hibe etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, tarafından Dursunbey ilçesindeki kırsal mahallelere salça makinesi hibe edildi. İlk etapta 50 adet dağıtılan salça makineleri kent meydanında düzenlenen törenle mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Törene Dursunbey Kaymakamı Ramazan Teke, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanıvekili Birol Şahin, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Dursunbey Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan "Seçim döneminde vermiş olduğu sözü tutan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Üretilen domateslerden katma değeri yüksek salçalar çıkaracak olan çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Birol Şahin ise törende yaptığı konuşmada üreticiyi destekleme devam edeceklerini söyledi. Şahin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Üretmek sizden destek bizden. Yeter ki siz üretin. Çünkü şehrimizin, ülkemizin üretime ihtiyacı var. Ürettiklerimizi ekonomiye daha değerli bir biçimde ekonomiye katabilmeniz için biz de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Dağıtımını yaptığımız salça makinaları ile domatesi tarladan satmak yerine onu salçaya dönüştürerek daha fazla kazanç elde etme imkanı olacak. Bu makinalar ile tarhana gibi başkaca ürünleri de üretebileceksiniz. İlimize hayırlı olsun, Allah hepinize bol ve bereketli kazanç nasip etsin. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun."

Konuşmaların ardından kırsal mahalle muhtarlarına salça makineleri teslim edildi.