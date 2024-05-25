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Burhaniye'de düzenlenen ikinci el mezadı büyük ilgi gördü

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Burhaniye ilçesinde, Şehit Turhan Bayraktar Parkında yaklaşık 3 yıldır düzenlenen ikinci el mezadı, eski eşya meraklılarını bir araya getirdi. Mezatta, kitaptan halıya ve giysilere kadar çeşitli ürünler satılırken, üretimden kalkan eşyalar da satışa sunuldu. Vatandaşlar ayrıca evlerindeki eski eşyaları da satma imkanı buluyor.

Burhaniye ilçesinde, Şehit Turhan Bayraktar Parkında yaklaşık 3 yıldır düzenlenen ikini el mezadı büyük ilgi gördü.

Burhaniye'de düzenlenen eski eşya mezadı, Edremit Körfezi'ndeki eski eşya meraklılarını bir araya getirdi. Mezatta, kitaptan halıya ve giysilere kadar ürünler satılırken, üretimden kalkan eşyalarda satışa sunuldu. Kurulan mezatta vatandaşlar evlerindeki eski eşyaları da satma imkanı buluyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Turhan Bayraktar Burhaniye Yaşam Ekonomi Haberler

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