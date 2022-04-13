Balıkesir Büyükşehir'den yerli üreticiye damızlık koç desteği - Haberler

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Balıkesir Büyükşehir'den yerli üreticiye damızlık koç desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Balıkesir Büyükşehir'den yerli üreticiye damızlık koç desteği

Gönen'de üreticilere damızlık koç hibe eden Başkan Yücel Yılmaz, dağıtılan koçlar sayesinde Balıkesir Kuzusunun popülasyonun artacağını, coğrafi işaretli Balıkesir kuzusuna yurt içi ve yurt dışından gelen taleplerin karşılanabileceğini söyledi.

BALIKESİR (İHA) - Gönen'de üreticilere damızlık koç hibe eden Başkan Yücel Yılmaz, dağıtılan koçlar sayesinde Balıkesir Kuzusunun popülasyonun artacağını, coğrafi işaretli Balıkesir kuzusuna yurt içi ve yurt dışından gelen taleplerin karşılanabileceğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; küçük üreticiyi destekleyen, bölgedeki tarımsal çeşitliliği artıran yatırım ve projelerini sürdürüyor. Coğrafi işaretle tescillenen Balıkesir Kuzu etinin marka değerini yükseltmek amacıyla hibe damızlık koç desteklerini artırarak devam eden Büyükşehir Belediyesi Gönen'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da katılımıyla koç dağıtım töreni düzenledi. Tören ile birlikte Balya, Dursunbey, Gönen, Kepsut ve Manyas ilçelerindeki üreticilere yüzde 75 hibeli 154 adet damızlık koçu teslim eden Büyükşehir Belediyesi, 2020'den bu yana 416 koç desteğinde bulundu.

Bereketimiz bolluğumuz artıyor

Yerel üreticinin desteklenmesine yönelik geliştirilen projelerin Balıkesir için önemli bir kalkınma hamlesi olduğunu kaydeden Başkan Yücel Yılmaz, "Bu topraklarda ekip biçen, hayvancılık yapan üreticilerimizin evlatları 'ben üreteceğim, çiftçi olacağım' diyene kadar desteklerimizi sürdüreceğiz. Balıkesir'in bu bereketli toprakları, her bir insanına yüksek seviyede bir yaşam kalitesini sunabilecek potansiyele sahip. Önemli olan bu potansiyeli harekete geçirmek. Biz bunu yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bu tür işler yapıldıkça bereket, bolluk artıyor. Biz her zaman üreticinin yanında olmayı önemsiyoruz" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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