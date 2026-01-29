Haberler

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun
Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, sağlık riski taşıdığı tespit edilen bir oyuncak–aksesuar ürününün satışını yasaklayarak piyasadaki ürünler için toplatma kararı aldı.

  • Ticaret Bakanlığı, 'Minnie Peluş Ponpon Anahtarlık' ürününün boğulma riski taşıdığını belirledi.
  • Ticaret Bakanlığı, ürünün piyasaya arzını yasakladı ve satışta bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verdi.
  • Ürün, Japon Pazarı Suat Saygın markasına ait.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı yeni duyuruda, sağlık riski taşıdığı belirlenen bir oyuncak–aksesuar ürününü kamuoyuna açıkladı. Bakanlık, söz konusu ürünün kullanımının tüketici sağlığı açısından güvensiz olduğunu bildirdi.

İNCELEME SONUCU RİSK TESPİT EDİLDİ

Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yetkili kuruluşların yürüttüğü incelemelerde, "Minnie Peluş Ponpon Anahtarlık" ürününün kullanıcılar için risk oluşturduğu tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından ürün, güvensiz kategorisinde sınıflandırıldı.

SATIŞI YASAKLANDI, TOPLATMA KARARI VERİLDİ

Ticaret Bakanlığı, boğulma riski taşıdığı belirlenen ürünün piyasaya arzını yasakladı. Japon Pazarı Suat Saygın markasına ait olup satışta bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildi. Alınan karar, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÜBİS ÜZERİNDEN KAMUOYU BİLGİLENDİRİLİYOR

Bakanlık, tüketici güvenliğini tehdit eden ürünlerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda GÜBİS aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini vurguladı.

