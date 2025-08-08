Bakanlar Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Serigne Gueye Diop ile bir araya geldi.

Kacır, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'nun başkanlıklarında gerçekleştirilen heyetler arası toplantıya iştirak ettiklerini bildirdi.

Toplantı marjında, Ticaret Bakanı Bolat ile Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Stratejik ortağımız Senegal ile ilişkilerimize yeni bir derinlik kazandıran bu verimli temasların ve imzalanan anlaşmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Afrika'daki kadim dostumuz Senegal ile son yıllarda büyük ivme kazanan işbirliğimizi, bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında da ileri taşımakta kararlıyız."

"Senegalli muhataplarımızla eşgüdüm içinde çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Bolat, konuya ilişkin paylaşımında, konuk bakan Diop ve Senegal Yatırımların ve Büyük Projelerin Teşviki Ulusal Ajansı Genel Müdürü Bacary Sega Bathily'i Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile misafir ettiklerini bildirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Senegal arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, dost ve kardeş Senegal ile işbirliği alanlarımızı kazan-kazan ilkesi çerçevesinde genişletmeye, ticaret hacmimizi artırmaya ve yatırımları teşvik etmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Afrika kıtasında ortak başarı hikayeleri yazmak için Senegalli muhataplarımızla diyalog ve eşgüdüm içinde çalışmaya devam edeceğiz."