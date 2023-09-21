Bakan Yumaklı: Bütün konsantrasyonu yangın öncesi safhaya yönlendireceğiz(2)

IPARD 3 PROGRAMININ TANITIMINA KATILDI

Bakan Yumaklı, Kastamonu'da otelde düzenlenen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK), 'IPARD 3 Programı'nın tanıtım toplantısına katıldı. Yumaklı, son 21 yılda tarım, orman ve su alanında önemli yatırımlar ve destek ödemeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Üreticilerimize 845 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yaptık. Kırsal kalkınma alanında 90 binden fazla projeyi destekledik. Tarım arazilerinin satış ve miras yoluyla bölünmesini önledik. Tarım dışına çıkarılan arazi miktarını kat be kat azalttık. Su alanında önemli yatırımlara imza attık. Yaptığımız yatırımlarla suyu berekete, verime ve enerjiye dönüştürdük. Orman köylümüzü hiç unutmadık. Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kapsamında 15 milyar lira hibe kredi desteği sağladık. Üreticilerimizi doğal afetlere karşı emeğini ve alın terini Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile güvence altına aldık" dedi.

'ÜRETİM İÇİN FIRSATLAR VAR'

Yumaklı, tarımsal üretim yapmak isteyen herkese destek verildiğini belirterek, "Kırsal alana yönelik yatırımları proje ve eylemleri arttırarak sürdüreceğiz, destekleyeceğiz. Tarımsal üretim yapmak için çok çok fırsatlar var. Bunlardan faydalanmak gerekir. IPARD programlarının başka bir yönü daha var; sizin yatırımınızı disipline eder, üretiminizle alakalı yapmanız gereken veya uygulamanız gereken hususlarda herhangi bir tereddüde düştüğünüzde yanınızda olur. Yani kendinizi o yatırıma başladığınız andan itibaren yapayalnız hissetmezsiniz. Gıda güvenliğini, bir memleketin, bir devletin, bir ülkenin güvenliği, hatta bağımsızlığının garantisi olarak görüyorsak kırsal kalkınmanın da ekonominin kilit bir refah unsuru olduğunu görmemiz ve bunu düşünmemiz gerekir. Bu çerçevede IPARD 3'ün sektör için, ülke için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

'ADINA GIDA MİLLİYETÇİLİĞİ DEDİK'

Yumaklı, her şeyin dengesinin değiştiği, iklimin değiştiği, ülkeler arasındaki ilişkilerin değiştiği bir dönemde olduklarına işaret ederek, "Dolayısıyla o değişikliklere göre kendinizi dizayn etmeniz gerekir. Biz bunlara 'yeni normal' dedik. Yani Kastamonu'nun tamamına bir yılda yağması gereken yağmur sadece Bozkurt'a bir günde yağabiliyor. Buna kendimizi hazırlamamız lazım. Bu sadece derenin ıslahını yapmak değildir. Başka türlü problemler çıkmaya başladı. Şimdi yeni normal dediğimiz şey, artık sizin kendi hayatınızı, kendi uygulamanızı, bundan sonraki tahayyüllerinizi dizayn edeceğiniz hususlar demek. İklim değişti, salgın hastalıklar başladı, bugün Rusya ile Ukrayna arasında, yarın başka ülkeler arasında sorunlar oluşabilir. Dolayısıyla ülkeler gıda konusunda kendi içine doğru döndü. Adına 'gıda milliyetçiliği' dedik. Yani kendi ihtiyacı olmasa bile gidişatı görüp 'şu ürünle alakalı ihracat yasağı koydum' diyebiliyor. Sizin paranızın olması hiçbir şey ifade etmez, alamazsınız. İşte biz hükümet olarak, devlet olarak bunların planını, programını yapıyoruz" dedi.