Bakan Uraloğlu, Pakistan Federal Demir Yolları Bakanı Abbasi ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pakistan Federal Demir Yolları Bakanı Muhammed Hanif Abbasi ile bir araya geldi.

Uraloğlu, konuya ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Toplantının iki ülke için hayırlı olmasını temenni eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Pakistan Federal Demir Yolları Bakanı Muhammed Hanif Abbasi ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Gerçekleştirdiğimiz heyetler arası görüşmede, Pakistan'ın planladığı demir yolu altyapı projelerindeki işbirliği imkanlarını değerlendirirken, İslamabad-Tahran- İstanbul treninin geliştirilmesine yönelik somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık."

Kaynak: AA