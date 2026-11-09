Bakan Uraloğlu, limanlarda 10 ayda 457,4 milyon ton yük elleçlendiğini açıkladı

Bakan Uraloğlu, limanlarda 10 ayda 457,4 milyon ton yük elleçlendiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Uraloğlu, limanlarda yılın 10 ayında 457,4 milyon ton yük elleçlendiğini bildirdi. Aynı dönemde konteyner miktarı geçen yılın 10 ayına göre yüzde 2,3 artışla 11,9 milyon TEU'ya ulaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, limanlarda yılın 10 ayında 457,4 milyon ton yükün elleçlendiğini bildirdi.
Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Limanlarda yılın 10 ayında 457,4 milyon ton yükün elleçlendiğini ve deniz ticaretindeki hareketliliği artırarak sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, "Aynı dönemde elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın 10 ayına göre yüzde 2,3 artarak 11,9 milyon TEU'ya ulaştı. Ekimde limanlarımızda 45,2 milyon ton yük ve 1,23 milyon TEU konteyner elleçlendi. Türkiye'nin deniz ticaretinden aldığı payı artırmak, limanlarımızın kapasitesini ve rekabet gücünü yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.