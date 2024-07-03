Bakan Şimşek: Dış ticaret açığı geçici olarak arttı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Haziranda dış ticaret açığı geçici olarak takvim etkisiyle arttı. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık açık ise 31 milyar dolar geriledi. Bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız" dedi.

Bakan Şimşek, Ticaret Bakanlığı'nca açıklanan dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haziranda dış ticaret açığı geçici olarak takvim etkisiyle arttı. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık açık ise 31 milyar dolar geriledi. Bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız. Bunun kalıcı hale gelmesi için enerjide dönüşüm ve yeni sanayi politikası kilit rol oynuyor. Hedefimiz cari açığın milli gelire oranını kalıcı olarak yüzde 2,5'in altına çekmektir" ifadelerini kullandı.