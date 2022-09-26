Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yıl sonundan itibaren düşüşü net şekilde hissedeceğiz

İkinci Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon hakkında konuşan Nebati, "Ekonomide durgunluğa yer vermeden vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik mücadeleyi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net şekilde hissetmeye başlayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İkinci Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde konuştu. Tarım sektörü hakkında bilgiler veren bakan "Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır" sözlerini kullandı.

Enflasyon konusuna değinen Nebati, "Ekonomide durgunluğa yer vermeden vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik mücadeleyi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net şekilde hissetmeye başlayacağız" sözlerini kullandı.

"KÜRESEL GIDADA ERDOĞAN ETKİSİ DEĞERLENDİRİLECEK"

Bakan Nebati'nin konuşmasından önemli başlıklar şöyle:

"Son 20 yılda ülkemiz önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bunun başında da tarım sektörü geliyor. Diğer yandan verimlilik artışı ve ürün çeşitliliği sağlandığına hep birlikte şahit olduk. Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla üreticilerimizi kapsayıcı uygulamalarımız devam ediyor. Bu çerçevede çiftçilerimize bütçeden 24 milyar lira destek sağlarken bu yıl bu rakamı 39,2 milyar liraya yükselttik. Birçok tarımsal ürün alım fiyatında önemli artışlar yaparak çiftçilerimizin yanında olmaya devam ettik. 2002 yılında sadece 5 ürüne prim desteği verilirken bu sayı 18'e çıkmış durumda. Küresel gıda fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılığı ile beraber geriledi. Literatüre girsin diye söylüyorum. Küresel gıdada Erdoğan etkisi değerlendirilecek.

TÜRKİYE SON 8 ÇEYREKTE ARALIKSIZ BÜYÜDÜ

Türkiye, OECD ülkeleri arasında salgın öncesi duruma göre istihdamını en çok artıran ülkeler arasındadır. Salgın döneminde istihdamını en fazla artıran ülke Türkiye oldu. Ülkemizin son 8 çeyrekte aralıksız büyümesi bir başarıdır. Yıl sonunda 40 milyar dolarlık turizm geliri hedefliyoruz.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ YIL SONU İTİBARİ İLE HİSSEDİLECEK

Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşme ile birlikte enflasyonu yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren bu düşüşü daha net bir şekilde hissetmeye başlayacağız.

Hepimiz biliyoruz ki enflasyon sepeti içerisindeki en önemli kalem gıdadır. Gıda enflasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz ektilerini azaltmak için temel gıda ürünlerinde KDV oranlarını indirdik. Üretici ve hal fiyatları ile perakende arasındaki farkın takibi ve nedenlerine yönelik analiz çalışmaları sürüyor.