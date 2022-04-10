Bakan Nebati'den hayat pahalılığı yorumu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den artan hayat pahalılığıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. Nebati, "Pazardaki fiyatları biliyoruz. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Aynı sokakta, pazarda, sofrada, minibüste, otobüsteyiz" dedi.

"ARALIK AYINDAN İTİBAREN ENFLASYON DÜŞÜŞE GEÇECEK"

"Türkiye'deki enflasyonun yavaş yavaş yoluna girdiğini" belirten Nebati, "Artık yaz geliyor. Aralık ayından itibaren her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

"BU HALKIN İÇ DÜNYASINI BİLİYORUZ"

Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) iftar yemeğinde konuştu. Nebati, "Bu halkın, gençlerin, kadınların ve çocukların iç dünyasını, çalışanların ne istediğini biliyoruz. Sıkıntıları paylaşıyoruz. Bu sıkıntıların üstesinden gelecek azmi ise ortaya koyuyoruz, koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"21. YÜZYIL TÜRKİYE'NİN YÜZYILIDIR"

Yaşanan tüm zorluk ve sıkıntıya rağmen Türkiye'nin her zaman bunları atlatıp yoluna devam edecek kapasitede olduğunu ifade eden Nebati şöyle devam etti:

"Biz gözlerimizi kapatıp yaşanan zorlukları görmezden gelmiyoruz. 21'inci yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılıdır. Küresel krizin ortasındayız. Salgın bitti dedik. Tedavide, petrol fiyatlarında ciddi sorunlar var. Fiyatlar her yerde yükseliyor. Ama bir ülke çıktı. Bir lider çıktı. Ukrayna'yla da Rusya'yla da sorunların giderilmesinde İstanbul'u merkez yaptı. İstanbul merkez olmakla zaten övünüyordu, şimdi bu kanıtlandı. Biz böyle bir ülkeyiz. Onun için biz hep beraberiz."