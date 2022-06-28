Bakan Nebati'den görevden alınacağı yönündeki iddialara tepki: Hepsi boş dedikodu

Türkiye'nin son dönemdeki en büyük problemlerinden birinin hayat pahalılığı olduğu tüm kesimler tarafından artık kabul edilirken, çözüm üretmek adına neredeyse her gün yeni kararlar alınmaya devam ediyor.

KABİNE'DE DEĞİŞİKLİK İDDİASI GÜNDEMDEYDİ

Vatandaşların yükselen tepkileri sonrasında Kabine'de değişiklik yapılacağına dair iddialar da kamuoyunda sık sık yer almayı sürdürürken, ortaya atılan son iddia ise ekonomi alanında olmuştu.

REVİZYON İDDİASI BAKAN NEBATİ'YE SORULDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınarak yerine başka bir ismin getirileceği dedikodusu kulaktan kulağa dolanırken, Bloomberg son döneme damga vuran iddiayı bakanın kendisine yöneltti.

"YOK KAVGA ETMİŞİM, YOK TERS DÜŞMÜŞÜM"

Bakan Nebati, son dönemde kendisinin de dahil edildiği kabine revizyonu iddiaları ve ekonomi yönetiminde fikir ayrılıkları yaşandığı iddialarının anımsatılması üzerine iddiaları esprili dille yalanlarken, "Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu" dedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomide eşgüdüm içinde adımlar attıklarını söyledi.