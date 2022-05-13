Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.