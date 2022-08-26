Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 756 milyon 692 bin 168 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 756 milyon 692 bin 168 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "756 milyon 692 bin 168 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.