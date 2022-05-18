Bakan Kirişci'den Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki dolu yağışına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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Bakan Kirişci'den Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki dolu yağışına ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Enes Duran - Ekonomi
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Bakan Kirişci'den Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki dolu yağışına ilişkin açıklama Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve üretim faaliyetlerine dönülmesi için İl Müdürlüğüne talimat verdiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve üretim faaliyetlerine dönülmesi için İl Müdürlüğüne talimat verdiğini bildirdi.

Kirişci, sosyal medya hesabından söz konusu bölgedeki dolu yağışına ilişkin paylaşımda bulundu.

Dolu yağışından dolayı zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerimi ileten Kirişci, "Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve üretim faaliyetlerine dönülmesi için İl Müdürümüze gerekli talimatı verdim." ifadesini kullandı.

AA / Enes Duran - Ekonomi

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Osmaniye, Tarım, Ekonomi, Haberler

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