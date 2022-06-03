Bakan Kirişci, 115,1 milyon liralık tarımsal destek ödemelerine başladıklarını bildirdi - Haberler

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Bakan Kirişci, 115,1 milyon liralık tarımsal destek ödemelerine başladıklarını bildirdi

AA - Zeynep Canlı - Ekonomi
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Bakan Kirişci, 115,1 milyon liralık tarımsal destek ödemelerine başladıklarını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 115,1 milyon liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 115,1 milyon liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "115 milyon 123 bin 276 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, söz konusu tutar, hububat-baklagil ve dane mısır desteğinde 114 milyon 134 bin 801 lira, hayvan gen kaynakları desteğinde 596 bin 475 lira ve düve alım desteğinde 392 bin lira olarak belirlendi.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Twitter Ekonomi Haberler

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