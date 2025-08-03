Bakan Kacır, Bilim Olimpiyatlarında Başarı Elde Eden Öğrencileri Kutladı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası bilim olimpiyatlarında madalya kazanan Türk öğrencileri tebrik ederek, gençlerin azmi ve kararlılığının ülkenin en büyük gücü olduğunu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldıkları bilim olimpiyatlarında madalya ve ödül kazanan öğrencileri kutlayarak, "Gençlerimizin kararlılığı ve azmi bizim en büyük gücümüz, onların her daim yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından, yer aldıkları 3 ayrı bilim olimpiyatında toplam 12 madalya ve 1 mansiyon ödülü kazanan Türk öğrencilere ilişkin paylaşım yaptı.

Öğrencilerin, Türk bayrağını bilim olimpiyatlarında gururla dalgalandırmaya devam ettiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Filipinler'de düzenlenen, 78 ülkeden 296 öğrencinin yarıştığı 36. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda 2 altın, 2 gümüş madalya, Fransa'da yapılan, 94 ülkeden 415 öğrencinin yarıştığı 55. Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda 4 bronz madalya, 1 mansiyon ödülü, Almanya'da gerçekleştirilen, 60 ülkeden 227 öğrencinin yarıştığı 5. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda 3 gümüş, 1 bronz madalya kazanan öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimizin kararlılığı ve azmi bizim en büyük gücümüz, onların her daim yanındayız."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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