Haberler

İş ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 'Bu yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik'

İş ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 'Bu yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yılın ilk 3 ayında, 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 134 binden fazla iş yeri ziyareti ve 892 bine yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik" dedi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yılın ilk 3 ayında, 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 134 binden fazla iş yeri ziyareti ve 892 bine yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, istihdamını büyütme rotasında ilerlemeyi emin adımlarla sürdürüyor. Bu yılın ilk 3 ayında, 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 134 binden fazla iş yeri ziyareti ve 892 bine yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 508 bin 910 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İşgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ederek vatandaşlarımıza daha fazla istihdam imkanı sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

