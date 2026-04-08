İş ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 'Bu yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik'

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, istihdamını büyütme rotasında ilerlemeyi emin adımlarla sürdürüyor. Bu yılın ilk 3 ayında, 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 134 binden fazla iş yeri ziyareti ve 892 bine yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 508 bin 910 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İşgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ederek vatandaşlarımıza daha fazla istihdam imkanı sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı