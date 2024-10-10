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Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı 16 Aydır Tek Hanelerde

Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı 16 Aydır Tek Hanelerde
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının son 16 aydır tek hanelerde seyrettiğini ve Ağustos ayında %8,5 seviyesine gerilediğini açıkladı. İstihdamda olumlu bir görünüm olduğunu vurguladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik verilerine ilişkin, "Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünüm devam ediyor" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünüm devam ediyor. İşsizlik oranı son 16 aydır tekli hanelerde seyrediyor. İşsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak, yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 89 bin kişi azaldı. İstihdam sayımız aynı dönemde 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Vedat Işıkhan Ekonomi Finans

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