Bakan Bolat: '2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracatı yapıldı'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dün, 28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından ihracat verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramına ihracatta büyük bir başarı haberiyle girdiklerini dile getirdi.

Mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildiğini ifade eden Bolat, "Dün, 28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir. İhracattaki artış ivmesi devam ediyor. Uluslararası korumacılığın çok arttığı bir ortamda, mal ve hizmetler ihracatımız ülke ekonomimizin ve ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği 'Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı olacak' hedefi doğrultusunda ilerlediklerini kaydeden Bolat, "Hükümetlerimizin son 22 yılda 7,5 kat arttırarak toplamda 377 milyar dolara yükseltmeyi başardığı mal ve hizmetler ihracatımız, üretim ve istihdam artışına, işsizliğin azalmasına, ülkemize kazandırdığı dövizlerle dış ticaret ve cari işlemler hesabına olumlu katkılar sağlamaya devam ediyor. Bu vesileyle, bütün ihracatçılarımıza fedakarane ihracat başarıları için çok teşekkürler ediyoruz. İyi ki varsınız kıymetli ihracatçılarımız! Mübarek Ramazan Bayramımız ülkemize, halkımıza ve tüm Müslüman alemine sağlık, huzur, başarı ve esenlik getirsin inşallah. Güzel Türkiye'miz" açıklamasında bulundu. - ANKARA