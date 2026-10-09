Haberler

Bahamalar bayraklı kruvaziyer Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 bin 242 yolcu getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahamalar bayraklı kruvaziyer Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 bin 242 yolcu getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Bahamalar bayraklı Brilliance Of The Seas kruvaziyeri Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı 2 bin 242 yolcu ve 858 personel bulunuyor; turistler Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Bahamalar bayraklı Brilliance Of The Seas isimli kruvaziyer, Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı.

294 metre uzunluğundaki gemi, saat 07.20'de Limassol Limanı'ndan geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı 2 bin 242 yolcu ile 858 personel bulunuyor.

Bodrum'a gelen turistler, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret ediyor. Geminin saat 17.00'de Santorini Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları

Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınlara büyük şok

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Toprağı kazarken 9 kiloluk altın buldu! Servete satıldı

Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
Hülya Avşar'a Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’ndan erken doğum günü sürprizi: İkinizi de çok seviyorum

Hülya Avşar’dan Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’na: İkinizi de çok seviyorum
Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye 'acil toplanma' çağrısı

2 günde 78 sivil öldü! BM'ye "acil toplanma" çağrısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez

Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama...
Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti

Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak

Hande Erçel Almanya yolcusu! Yeni projesi belli oldu