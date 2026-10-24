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Bahama bayraklı Silver Nova kruvaziyeri Bodrum'a 681 yolcu getirdi

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Bahama bayraklı Silver Nova kruvaziyeri Bodrum'a 681 yolcu getirdi
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Bahama bayraklı Silver Nova kruvaziyeri, Santorini Limanı'ndan gelerek Bodrum Limanı'na 681 yolcuyla yanaştı. Gemide çoğunluğu ABD'li yolcuların yanı sıra 535 personel bulunurken, yolcular ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Nova" isimli kruvaziyerle 681 yolcu geldi.

Bahama bayraklı 233 metre uzunluğundaki kruvaziyer Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Santorini Limanı'ndan gelen gemide çoğunluğu ABD'li 681 yolcu ile 535 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Geminin gece saatlerinde Pire Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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