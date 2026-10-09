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BaFin, Deutsche Bank'a işlem izleme sistemleri için yeni teslim tarihleri belirledi

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BaFin, Deutsche Bank'ın kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadeledeki sistem eksiklikleri için yeni süreler belirledi. 15 Eylül 2026'da alınan karar 6 Ekim 2026 itibarıyla bağlayıcı olurken banka, talimatın yeni ihlal bulgusu içermediğini ve takvimin güncellendiğini açıkladı.

Almanya Federal Finansal Denetleme Kurumu??????? ( Bafin ), ülkenin en büyük bankası Deutsche Bank'ın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kullandığı veri işleme sistemlerindeki eksiklikleri gidermesi için yeni süreler belirledi.

Bafin'den yapılan açıklamada, 15 Eylül 2026 tarihinde alınan kararın 6 Ekim 2026 itibarıyla yasal olarak bağlayıcı hale geldiği bildirildi.

Kararın, Alman Kara Para Aklama Yasası ve Bankacılık Yasası uyarınca işlem izleme sistemlerindeki aksaklıkların giderilmesine yönelik olduğu belirtildi.

Bafin, daha önce 2021 ve 2023'te de Deutsche Bank'ın işlem izleme sistemlerindeki eksiklikleri tespit etmiş ve yasal gereksinimlere uyum sağlanması için bankaya süre tanımıştı.

Yapılan son açıklamada, değişen teknik gereksinimler doğrultusunda bankadaki işlem izleme sistemlerinin yeniden yapılandırılmasının zorunlu hale geldiği ve bu durumun bazı alanlardaki eksikliklerin giderilmesi için yeni teslim tarihlerini gerekli kıldığı ifade edildi.

Kurum, söz konusu yeni sürelerin ne zaman sona ereceğine dair bir tarih paylaşmadı.

Alman yasalarına göre kredi kurumları, şüpheli iş ilişkilerini, ödeme trafiğini ve transferleri sistematik olarak izlemek, tespit edilen şüpheli işlemleri Mali İstihbarat Birimine bildirmek ve bu takip sistemlerini sürekli güncel tutmakla yükümlü.

Deutsche Bank'tan "uyum ve ilerleme" mesajı

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, BaFin'in kararına tam uyum taahhüdü yinelenirken geçmiş dönemde üzerinde mutabık kalınan önlemler kapsamında önemli ilerlemeler kaydedildiği ve belirlenen programın büyük bir kısmının başarıyla uygulandığı vurgulandı.

Banka, denetim otoritesinin son talimatının yeni bir ihlal bulgusu veya ek bir yükümlülük içermediğini, yalnızca mevcut takvimin güncellenmesi niteliğinde olduğunu belirtti.

Geçmiş yıllarda kara para aklama mevzuatındaki bazı eksiklikler nedeniyle cezalarla karşılaşan ve ofislerinde arama yapılan Deutsche Bank, kontrol mekanizmalarını sıkılaştırmak ve sistem güvenilirliğini artırmak adına son dönemde yatırımlarını hızlandırmıştı.

Kaynak: AA
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