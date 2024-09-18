Üye Girişi
Haberler

Ayvalık'ta Zeytin Hasadı Başladı: Rekor Üretim Beklentisi

Ayvalık'ta Zeytin Hasadı Başladı: Rekor Üretim Beklentisi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytin hasadı başladı. Bu yıl zeytin üretiminde yüzde 65 artış bekleniyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, çiftçilerin mutluluğuna ortak olduklarını belirtti.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden, zeytinyağıyla coğrafi işarete sahip Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hasat başladı.

Balıkesir Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kürlek'in ev sahipliğinde gerçekleşen hasat programında toplanan zeytinler sıkılarak zeytinyağına dönüştürüldü.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, üreticilerin mutluluğuna ortak olduklarını belirterek, Ayvalık başta olmak üzere Edremit Körfezi'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

Balıkesir'in zeytinyağında Türkiye'nin üretiminin yüzde 17'sini karşıladığını dile getiren Ustaoğlu, "Özellikle bu yıl zeytin üretiminin geçen yıla göre yüzde 65 oranında bir artışla adeta rekor bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Bu da çiftçimizin yüzünün daha fazla gülmesi, üreticimizin daha mutlu olması demektir. Bu mutluluk da inşallah hepimize yansıyacaktır. Ben bu vesileyle tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur da tarımı destekleme anlamında önemli yenilikleri, teşvikleri ve değişiklikleri hayata geçiren bir hükümet olduklarını vurgulayarak, "AK Parti iktidarı olarak geçtiğimiz 22 yıldan bu yana hem ekonomik anlamda hem sanayileşme noktasında hem de Balıkesir gibi toprağı bereketli, tarımıyla, hayvancılığıyla öne çıkan kentlerimizdeki çiftçilerimizle vatandaşlarımızı destekledik, güçlendirdik. Ürettiklerinin karşılığını alabilmeleri anlamında da birçok uygulamayı hayata geçirdik. Bundan sonra da tarımımızın, hayvancılığımızın ve üreticimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Balıkesir Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kürlek de bu sene 400 bin ton zeytinyağı rekoltesi beklediklerini dile getirdi.

Geçen yıl üretimin 200 bin ton bandında olduğunu ifade eden Kürlek, "Bu yıl mahsulümüz gayet güzel. Umarız ürettiğimiz bu yağlar katma değerli bir şekilde ihraç olur. Şu anda zeytinyağına uygulanan fon kaldırıldı. Bunun yanı sıra da dökme zeytinyağındaki kota da kaldırıldı. Şu anda zeytinyağı ihracatının önü açık. Bol ve bereketli bir ihracat sezonu geçerse, çiftçimizin de yüzü güler diye düşünüyorum." dedi.

Hasat programına, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile zeytin üreticileri katıldı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Ekonomi

İsmail Ustaoğlu Yerel Haberler Ayvalık Ekonomi Güncel Zeytin Üretim Tarım

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan gelen ilk görüntüler vahim

İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan ilk görüntüler vahim

 Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama

Torunları yaşındaki çocukların hayatını kararttı! Mide bulandıran olayda tutuklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bologna Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Bologna Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Telegram yakındaki kişiler neden gözükmüyor, kaldırıldı mı? ABD seçimleri ne zaman? 2024 ABD seçim tarihi ne, adaylar kim? Ziraat Türkiye Kupası yeni format nedir? Ülke puanı sıralaması 2024-2025! GÜNCEL UEFA ülkeler sıralaması Fenerbahçe, Galatasaray'ı neden şikayet etti, hangi kurumlara şikayet etti? Alan final mi yapıyor? ATV Alan bitti mi? 18-19 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 18-19 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Telsiz patlar mı? Telsiz patlaması nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });