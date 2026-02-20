Haberler

Aydıncık Yat Limanı Projesi yap-işlet-devret modeliyle ihale edilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aydıncık Yat Limanı Projesi'nin yap-işlet-devret modeli kapsamında ihalesine ilişkin detayları açıkladı. İhaleye 5 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.

Aydıncık Yat Limanı Projesi'nin yap-işlet-devret (YİD) modeli kapsamında yapılacak ihalesi için 5 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre istekliler, projeye ait ihale dosyalarını 2 Mart'tan itibaren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi (B) Blok Emek-Çankaya/ANKARA adresindeki Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığında ücretsiz görebilecek.

Geçici teminat tutarı 2 milyon lira olan ihale için 5 Mayıs saat 10.00'a kadar teklif sunulabilecek. İhale, kapalı teklif alma usulüyle yapılacak.

Projede görevli şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecek.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı

Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanlığı'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu

İlk türbanlı vali, bakan yardımcısı oldu
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...

Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek

Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti
İçişleri Bakanlığı'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu

İlk türbanlı vali, bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! Biri hariç hepsi kabul etti
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı