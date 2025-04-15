Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Toplantısı Düzenlenecek

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında gerçekleştirilecek.

Aydın'ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2025 yılı 2. Olağan Toplantısı gerçekleştirilecek. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantı, kurum müdürlerinin katılımıyla 17 Nisan günü saat 11.00'de Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda yapılacak. - AYDIN