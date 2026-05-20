Haberler

Kayısı bahçelerinde hasat başladı

Kayısı bahçelerinde hasat başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde kayısı bahçelerinde hasat başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Dalama Mahallesi'ndeki bahçede incelemelerde bulundu. 2,5 dönüm alanda 120 ağaçta ağaç başına 50 kg verim elde edildi. İl Müdürü Ayhan Temiz, modern meyvecilik uygulamalarının önemine vurgu yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kayısı bahçelerinde ürün hasadı başladı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Dalama Mahallesi'nde bulunan kayısı bahçesinde gerçekleştirilen hasat programına katıldı.

Dereköy Mahalle Muhtarı Nilüfer Özbaş'a ait olan bahçede incelemelerde bulunan heyet, üretim süreci ve verim durumu hakkında bilgi aldı. Toplam 2,5 dönüm alanda kurulu bulunan bahçede, 2022 yılında dikimi yapılan İspanyol "Magador" çeşidi 120 kayısı ağacı yer alıyor. Bahçede ağaç başına ortalama 50 kilogram verim elde edilmesi dikkat çekiyor.

Aydın tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, modern meyvecilik uygulamalarının üreticiler açısından önemine dikkat çekerek; doğru çeşit seçimi, bakım uygulamaları ve üretim planlamasıyla bölgemizde alternatif ürün deseninin güçlenmeye devam ettiğini ifade etti.

Bölge tarımına örnek teşkil eden kayısı bahçesinde gerçekleştirilen hasat programı, üreticilerle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu'nun 'Arınma' çağrısına CHP'den ilk yanıt

Kılıçdaroğlu'na CHP'den ilk yanıt! Olay sözlere çok başka yerden baktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne 'Özgür Filistin' diye haykırdı

Aktivistlere insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne karşı haykırdı
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu

Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek