Avustralya ve Güney Kore, enerji kaynaklarının güvenliği için işbirliğini derinleştirecek

Avustralya ve Güney Kore'nin, Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı yakıt ve enerji tedariki krizi nedeniyle endişe duyduğu ve enerji kaynaklarının güvenliği konusunda işbirliğini derinleştirmeye bağlı oldukları bildirildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun başkent Seul'de Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bir araya geldi.

İki ülkenin Dışişleri Bakanlıklarından görüşmeye ilişkin yapılan ortak açıklamada, Avustralya ve Güney Kore'nin Orta Doğu'daki durumdan ve bunun enerjiye, kaynaklara ve diğer ürünlere etkisinden derin endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkisinin, ekonomik ve enerji ortaklığını içerdiği ifade edildi.

Tarafların, enerji kaynaklarının güvenliğini güçlendirme konusunda işbirliğini derinleştirmeye bağlı oldukları kaydedilen açıklamada, bu işbirliğinin, dizel ve diğer sıvı yakıtlar, sıvılaştırılmış doğal gaz gibi enerji kaynağı ürünlerinin istikrarlı ve güvenilir tedarikinin sağlanması ve aksaklıklar konusunda karşılıklı bilgilendirme yapılması gibi çabaları içerdiği belirtildi.

Açıklamada, Avustralya ve Güney Kore'nin, bölgedeki ortaklarına küresel enerji kaynakları tedarik zincirlerinin açık tutulmasının sağlanması için işbirliğine katılmaları çağrısı yaptığı kaydedildi.