Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya, hasadına devam edilen yaş kayısılarını Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç ediyor. Malatya kayısısı, kent ekonomisine ciddi katkı sağlayan ve birçok ailenin geçim kaynağı olan bir üründür.

Avrupa'nın yaş kayısısı Malatya'dan

MALATYA Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya, hasadına devam edilen yaş kayısılar, başta Avrupa ülkeleri olmak bir çok Asya ülkesine ihraç ediliyor.

Türkiye'nin Avrupa Birliği tescilli ürünlerinden biri olan kent ekonomisine ciddi katkı sunan ve birçok ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısında hasat sürüyor. Kentin dört bir yanında toplanan kayısılar, entegre tesislerindeki işlemlerinin ardından paketlenerek soğuk hava depolarında belirli bir süre bekletildikten sonra başta Avrupa ülkeleri olmak bir çok Asya ülkesine ihraç ediliyor. Akçadağ ilçesindeki tesislerde yıllık 2 bin ton yaş kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini kaydeden işletme üretim sorumlusu Sadet Bak," İşletmede üretim sorumlusu olarak görev yapıyorum. İşletmede yaş ve kuru kayısı işlemleri yapıyoruz. Şuan yaş kayısı üzerinde çalışıyoruz. Global onaylı üreticilerden alınan ürünler burada işleniyor. İşletmeye gelen ürünler soğu hava deposunda bekletilir ve seçme ile boylandırma işlemlerinin ardından yurtdışına gönderiliyor" dedi

İşletme Genel Müdürü Mahmut Bak ise Avrupa ve Asya ülkeleri başta olmak üzere bir çok ülkeye yaş kayısı ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek," Şirketimiz kayısı üretimi konusunda tamamen ihracat merkezli faaliyet gösteriyor. Avrupa ve uzak doğu ülkelerine ürün gönderiyoruz. Firma olarak yıllık 2 bin taze, 3 bin ton ise kuru kayısı ihracatı yapıyor. Kuru kayısı da 35, yaş kayısı da ise 7 ila 8 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Malatya ekonomisine taze kayısının yıllık firma olarak 4 ile 5 milyon toplamda ise 20 milyon dolar bir getirisi oluyor. Hedefimiz pazar payını arttırmak." diye konuştu