Haberler

ECB'den JPMorgan'a 12,2 milyon avro "ağır ihmal" cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ECB, JPMorgan'ın Avrupa iştiraki J.P. Morgan SE'nin risk ağırlıklı varlıklarını hatalı beyan etmesi nedeniyle 12,2 milyon avro idari ceza uyguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), JPMorgan'ın Avrupa iştiraki J.P. Morgan SE'ye sermaye yükümlülüklerine ilişkin hatalı beyanı nedeniyle yaklaşık 12,2 milyon avro idari para cezası verdi.

ECB tarafından yapılan açıklamada, JPMorgan'ın Avrupa'daki iştirakinin 2019-2024 yılları arasında risk ağırlıklı varlıklarını yasal sınırların altında beyan ettiği belirtildi.

Açıklamada, bankanın kredi riskine tabi kurumsal maruziyetlerini yanlış sınıflandırdığı ve bankacılık düzenlemelerinin öngördüğünden daha düşük bir risk ağırlığı hesaplayarak sermaye gereksinimlerini olduğundan az gösterdiği belirtildi.

İhlalin sistematik yapısına dikkat çekilen açıklamada, şu detaylar paylaşıldı:

"Söz konusu finans kuruluşu, 15 mali çeyrek boyunca kurumsal risklerini yanlış sınıflandırarak olması gerekenden düşük bir risk ağırlığı belirlemiştir. Ayrıca, 21 çeyrek üst üste türev sözleşmelerdeki karşı taraf riskini hesaplarken belirli işlemleri usulsüz şekilde kapsam dışı bırakmıştır. İç denetim süreçlerindeki yapısal eksikliklerden kaynaklanan bu hatalar, 'ağır ihmal' niteliği taşımaktadır."

Açıklamada, incelemeler sonucunda, JPMorgan'ın Almanya merkezli Avrupa bankası J.P.?Morgan SE'ye sermaye gereksinimlerini hatalı bildirdiği ve risk ağırlıklı varlıklarını yanlış hesapladığı gerekçesiyle toplam 12,2 milyon avro idari para cezası verildiği belirtildi.

ECB, JPMorgan'ın bu hatalı bildirimler yoluyla gerçek risk profilini maskelediğini ve sermaye yeterlilik rasyolarını fiili durumdan daha güçlü yansıttığını vurguladı.

Merkezi Almanya'da bulunan J.P. Morgan SE'ye yönelik bu yaptırımın, finansal sağlamlık göstergelerinin gerçeğe aykırı beyan edilmesine karşı net bir mesaj niteliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD'li bankanın idari karara karşı Avrupa Birliği Adalet Divanı'na başvurma hakkının açık olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

Kadıköy'de gecenin özeti
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler

"Beni beddualar bu hale getirdi" diyor
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu

Kahve almaya gitti, bir anda dünyanın en zengin kadını oldu
Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim

Uğurcan'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim
Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

Kadıköy'de gecenin özeti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti