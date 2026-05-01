Avrupa'da çoğu borsa tatil nedeniyle kapalıyken, Londra satıcılı seyretti

Avrupa genelinde piyasalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işleme kapalıyken, kıtanın açık kalan tek büyük borsası olan Londra'da satıcılı bir seyir hakim oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 10.363,93 puandan tamamladı. Endeksteki gerilemede, ilaç şirketi AstraZeneca ve finans grubu NatWest hisselerindeki kayıplar belirleyici oldu.

AstraZeneca hisseleri, ABD'li bir danışma kurulunun kanser ilacı Camizestrant'ın belirli bir kullanım alanı için onaylanmaması yönündeki tavsiyesi üzerine yüzde 3,1 değer kaybetti. NatWest hisseleri ise şirketin ilk çeyrek net faiz gelirlerinin analist beklentilerinin altında kalmasıyla yüzde 3,4 geriledi.

Sektörel bazda, petrol ve gaz fiyatlarındaki düşüş enerji şirketlerini olumsuz etkiledi. Bu gelişmeyle BP hisseleri yüzde 2, Shell hisseleri ise yüzde 1,1 geri çekildi.

Öte yandan eğitim yayıncılığı alanında faaliyet gösteren Pearson, ilk çeyrek gelirlerini yüzde 4 artırmasının ardından yüzde 3,1 değer kazanarak endeksteki düşüşü sınırlayan şirketler arasında yer aldı.