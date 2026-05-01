Avrupa'da çoğu borsa tatil nedeniyle kapalıyken, Londra satıcılı seyretti

Güncelleme:
Avrupa genelinde piyasalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işleme kapalıyken, kıtanın açık kalan tek büyük borsası olan Londra'da satıcılı bir seyir hakim oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 10.363,93 puandan tamamladı. Endeksteki gerilemede, ilaç şirketi AstraZeneca ve finans grubu NatWest hisselerindeki kayıplar belirleyici oldu.

AstraZeneca hisseleri, ABD'li bir danışma kurulunun kanser ilacı Camizestrant'ın belirli bir kullanım alanı için onaylanmaması yönündeki tavsiyesi üzerine yüzde 3,1 değer kaybetti. NatWest hisseleri ise şirketin ilk çeyrek net faiz gelirlerinin analist beklentilerinin altında kalmasıyla yüzde 3,4 geriledi.

Sektörel bazda, petrol ve gaz fiyatlarındaki düşüş enerji şirketlerini olumsuz etkiledi. Bu gelişmeyle BP hisseleri yüzde 2, Shell hisseleri ise yüzde 1,1 geri çekildi.

Öte yandan eğitim yayıncılığı alanında faaliyet gösteren Pearson, ilk çeyrek gelirlerini yüzde 4 artırmasının ardından yüzde 3,1 değer kazanarak endeksteki düşüşü sınırlayan şirketler arasında yer aldı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim

Trump İran'ın savaşı bitirecek teklifine burun kıvırdı
Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu

Gazze'de ölüm kusarken o form tutuyor! İşin şov kısmını paylaştı
Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu! Yüzlerce gözaltı var
Sokakta uyuyan adamla dalga geçip yüzüne tekme attılar

Vicdansızlıkta sınır yok! Sokakta uyuyan adama kabusu yaşattılar