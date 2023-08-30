Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi ve diğer Avrupa borsa endeksleri değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise düşüş yaşadı. Küresel piyasalarda ise Fed'in faiz artışlarının sonuna gelinmesi beklentileri güçleniyor.