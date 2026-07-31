Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 düşerek 649,19 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 değer kaybederek 10.868,05 puana indi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 artarak 8.509,64 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,07 yükselerek 25.629,24 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 52.172,53 puan oldu.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,11 düşüşle 1,151 seviyesinden işlem gördü.
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda enerji ürünlerindeki fiyat artışıyla yüzde 2,9'a yükseldi.
Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı temmuzda yüzde 6,4'e yükselirken, işsiz sayısı beklentilerin üzerinde arttı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu'yu, yabancı sübvansiyon soruşturması kapsamında yürütülen denetimi engellemekle suçladı.