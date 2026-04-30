Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 3'e ulaştı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisan ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 3 seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisan ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 3 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 3'e yükseldi. Enflasyon, nisanda aylık bazda ise yüzde 1 oldu.

Piyasa beklentisi, enflasyonun nisan yıllık bazda yüzde 3 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde nisan ayında çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda yüzde 0,9 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde nisanda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 10,9 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3 ile hizmetler, yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri takip etti.

Enflasyon nisanda geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,9, Fransa'da 2,5, İtalya'da 2,9 ve İspanya'da yüzde 3,5 seviyesinde ölçüldü.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesi enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
