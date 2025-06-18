Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Mayıs'ta Yüzde 1,9'a Düştü

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Avro Bölgesi'nde mayıs ayındaki yıllık enflasyon oranı, bir önceki aya göre yüzde 2,2'den yüzde 1,9'a geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, enflasyonun ana bileşenleri arasında en yüksek yıllık artış hizmetler sektöründe meydana geldi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 1,9 seviyesine düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mayıs ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2,2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 1,9'a indi. TÜFE, mayısta aylık bazda ise değişim göstermedi.

Piyasa beklentileri de yıllık enflasyonun mayısta yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde mayısta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda sıfır seviyesinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde mayısta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,47 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,62 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,16 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,34 ile enerji ürünleri izledi.

AB'de ise nisanda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,2'ye geriledi. AB'de TÜFE mayısta aylık değişmedi.

Yıllık enflasyon mayıs ayında Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,6, İtalya'da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.??????????????

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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