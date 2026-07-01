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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda geriledi

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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, mayısta yüzde 3,2 iken haziranda yüzde 2,8'e düştü. ECB'nin hedefi ise yüzde 2 seviyesinde.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 2,8 seviyesine indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,8'e düştü. Böylece, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonda ocak ayından beri devam eden artış sona erdi.

Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde eksi 0,1 oldu.

Piyasa beklentisi Avro Bölgesi'nde enflasyonun haziranda yıllık bazda yüzde 3 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde haziran ayında çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,2 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde haziranda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 8,7 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,2 ile hizmetler, yüzde 1,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri takip etti.

Enflasyon haziranda geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,4, Fransa'da 2, İtalya'da 3,1 ve İspanya'da yüzde 3,6 seviyesinde ölçüldü.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesi enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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