Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi mayısta arttı

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda 0,3 puan artarak 93,5 puana çıktı. AB'de ise endeks 93,7 puan oldu. Artışta hizmet sektörü ve tüketici güvenindeki toparlanma etkili oldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mayıs ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda 0,3 puan yükselerek 93,7 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,3 puan artışla 93,5 puana ulaştı. Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 92,8 puan olması yönündeydi. Açıklanan veriler beklentileri aştı.

Endeksteki artış büyük ölçüde hizmet sektöründe ve tüketicilerde güvenin kısmen toparlanmasından kaynaklandı.

Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ise mayısta eksi 20,6'dan eksi 19'a çıktı. AB'de de nisanda eksi 19,9 seviyesindeki endeks, mayısta eksi 18,2 oldu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
