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Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 29. kez kapılarını açıyor

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Bu yıl 29'cusu düzenlenecek Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 23-26 Ekim'de İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açacak. Fuar, gıda ve içecek teknolojilerinin sergilendiği 18. Food-Tech Eurasia Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Bu yıl 29'cusu düzenlenecek Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 23-26 Ekim'de İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, RX Tüyap tarafından Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) işbirliği ile düzenlenecek olan fuar, gıda ve içecek teknolojilerinin sergilendiği 18. Food-Tech Eurasia Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Fuar, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) tarafından destekleniyor.

Ambalaj ve gıda sektöründen kozmetik ve tekstile, e-ticaretten mobilya endüstrisine kadar son teknoloji ürünü, yenilikçi ve sürdürülebilirlik odaklı çözümlerle sunacak olan fuar, Türkiye'den ve dünyadan on binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

İstanbul'un farklı bölge ekonomilerinin kesişim noktasında yer alması, fuarı, Türkiye'nin yanı sıra Orta ve Batı Avrupa, Balkanlar, Rusya, Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika'dan gelen alıcılarla katılımcı firmaları buluşturmak için önemli bir platform haline getiriyor.

Yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda, 14 salonda düzenlenecek fuarda, 1200'ün üzerinde yerli ve global firma ile firma temsilcilikleri yer alacak. 16 bini uluslararası olmak üzere 90 bin ziyaretçinin ağırlanması beklenen fuar, katılımcılara ticaret hacimlerini artırma ve markalarına değer katma fırsatı sunuyor.

"Ambalaj Tasarımı ve İnovasyonu Sokağı"

Fuarda bu yıl öne çıkan yenilikler arasında "Ambalaj Tasarımı ve İnovasyonu Sokağı" yer alıyor. Salon 3 ve 4 fuayesinde yer alacak özel bölüm, farklı sektörlerin ambalaj ihtiyaçlarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlayan girişimlere ev sahipliği yapacak. Gıdadan tekstile, otomotivden e-ticarete kadar birçok sektör temsilcisi, aradıkları yaratıcı ambalaj tasarımlarını keşfedebilecek.

Ziyaretçiler Avrasya Ambalaj Fuarı ve eş zamanlı düzenlenen Food-Tech Eurasia Fuarı'nı tek biletle ziyaret edebilecek. Fuarlar, ilk üç gün saat 10.00-18.00'de, son gün ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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