Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimlerinde kazanan Önder Artuk'un mavi listesi oldu.

ATSO'da yeni dönem yönetiminin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı. 35 meslek grubunda 5 bin 480 şirket temsilcisinin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde, sandıkların açılmasının ardından sonuçlar da belli oldu. Seçim sonuçlarına göre Önder Artuk'un mavi listesi 45 meclis üyeliği kazanırken, mevcut Başkan Hüsnü Serteser'in kırmızı listesi 37 meclis üyeliği elde etti. Seçimlerde ayrıca 5 bağımsız meclis üyesi de yer aldı. Bu sonuçlarla birlikte ATSO'da yeni dönemin yönetiminin belirlenmesinde mavi liste çoğunluğu elde etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı