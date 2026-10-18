ATSO'da kesin olmayan sonuca göre Berkay Bahar'ın listesi komitelerde çoğunluğu aldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meslek Komitesi ve Meclis üyeleri seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, komitelerin ekseriyasını Berkay Bahar'ın mavi listesi kazandı. Seçimlerin ardından kendisine destek verenlere seslenen Bahar, "Bugün Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir savaş vermedik, bir yarış verdik. Bunun adına hizmet yarışı diyelim" dedi.

Yaklaşık 70 bin üyesi bulunan ATSO'da yeni dönem meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesi için ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemleri saat 09.30'da başladı. Yetki belgesi alan yaklaşık 30 bin kişinin oy kullanmasının beklendiği seçimlerde, 49 meslek grubunda toplam 297 meslek komitesi üyesi ve 124 meclis üyesinin belirlenmesi için sandık başına gidildi. Seçimlerde Berkay Bahar mavi, Davut Çetin kırmızı, Hatice Öz turuncu ve Reşat Güney beyaz listeyle yarıştı. Bağımsız listelerin de katıldığı seçimlerde, oy sayımının ardından kesin olmayan sonuçlar belli olmaya başladı. İlk sonuçlara göre, meslek komitelerinin ekseriyasını Berkay Bahar'ın mavi listesi kazandı.

Rakiplerini kıracak paylaşımlar yapılmamasını istedi

Seçimlerin ardından destekçilerine seslenen Berkay Bahar, rakiplerini üzecek veya kıracak sosyal medya paylaşımları yapılmamasını istedi. Bahar, "Bugün Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir savaş vermedik, bir yarış verdik. Bunun adına hizmet yarışı diyelim. Her ne yapılmış olursa olsun, hiçbir rakibimizi üzecek, kıracak bir sosyal medya paylaşımı yapılmasını istemiyorum. Hepinizden rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hepsi bizim dostumuz, arkadaşımız"

Seçime katılan adaylara emekleri için teşekkür eden Bahar, "Dün akşam paylaştığımız son videoda da hepiniz biliyorsunuz, herkese başarılar diledim, 'Emeklerine sağlık' dedim. Bugün de tüm esnaf kardeşlerime, sevgili Davut Çetin'e, sevgili Hatice Öz'e, Reşat Güney'e ve burada bağımsız olarak seçime giren herkese emeklerine sağlık diyorum. Hepsi bizim dostumuz, arkadaşımız. Altı aydır kavgadan yorulduk. Kavga etmeyelim. Lütfen kimseyi de kırmayalım. Sizden istirham ediyorum" diye konuştu.

"Bu yol uzun ve meşakkatli"

Seçim çalışmalarında görev alan destekçilerine ve ailelerine teşekkür eden Bahar, şunları söyledi:

"Arkadaşlar, çok büyük emek verdiniz. Bugün evinize gittiğinizde lütfen benim adıma eşlerinizden helallik isteyin. Hepinizi ve eşlerinizi çok yordum. Bugün anne ve babalarınızın ellerinden öpün, benim için hayır dualarını isteyin. Bu yol uzun ve meşakkatli. Çalışacağız, çok çalışacağız. Bu şehirde zülfiyare dokunacağız hep beraber."

Mavi listenin kazandığı meslek grupları

Kesin olmayan sonuçlara göre, mavi listenin kazandığı meslek grupları arasında hayvancılık ve hayvansal ürünler; madencilik; tarımsal ürünlerin ticareti; ekmek, un ve unlu mamuller; toptan ve perakende gıda dağıtımı ve pazarlaması; tekstil; orman ürünleri işlenmesi ve ticareti ile ilaç ve tıbbi malzeme yer aldı. Mavi liste ayrıca metal, makine ve teknik imalatı; kuyumculuk, mücevher ve saat; ısıtma soğutma klima sistemleri, havuz ve su arıtma temini, yenilenebilir enerji kaynakları; inşaat faaliyetleri; konut ve işyeri yapı kooperatifleri ile motorlu taşıtlar alım ve satımı gruplarında kazandı. Taşımacılık; restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri; uzmanlaşmış destek hizmetleri ile sağlık hizmetleri de mavi listenin kazandığı gruplar arasında yer alırken; inşaat malzemelerinin bulunduğu 31'inci grup ile taşıt kiralama ve ilgili hizmetlerin bulunduğu 46'ncı grupta ise eşitlik olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı