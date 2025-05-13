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ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ, 2025'in İlk Çeyreğinde 110,8 Milyon Lira Net Kar Açıkladı

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ, 2025'in İlk Çeyreğinde 110,8 Milyon Lira Net Kar Açıkladı
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ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ, 2025'in ilk çeyreğinde 110,8 milyon lira net kar elde etti. Şirket, bu dönemde 478,8 milyon lira gelir sağlarken, FAVÖK değeri 163,5 milyon lira olarak açıklandı. Genel Müdür Ümit Cinali, sürdürülebilir büyüme hedefiyle uluslararası pazarlarda büyümeyi sürdüreceklerini vurguladı. Ayrıca, yapay zeka destekli yeni nesil platform üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ, 2025'in ilk çeyreğinde 110,8 milyon lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk üç ayında 478,8 milyon lira gelir sağlayan ATP'nin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 163,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, 2025'e sürdürülebilir büyüme hedefiyle girdiklerini, ilk çeyrekteki performansın da bu hedeflerle uyumlu olduğunu belirtti.

Cinali, "2024'ü güçlü finansal sonuçlar ve başarılı global operasyonlarla 300'ün üzerinde yeni müşteriyi portföyümüze ekleyerek tamamladık. 2025'te de çeşitlendirilmiş iş modelimizle global ölçekte büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yazılım satışlarının bu dönemde öne çıktığını belirten Cinali, brüt karda reel bazda yüzde 16 artış sağlandığını ve tekrarlayan gelirlerin toplam gelirlerin yüzde 67,6'sını oluşturduğunu bildirdi.

Cinali, şirketin AR-GE çalışmalarıyla müşterilerine yenilikçi çözümler sunduğunu, bu çerçevede yeni pazarları hedeflediklerini ve Çin'deki operasyonlara ek olarak Afrika'daki faaliyet alanlarını genişleterek yeni ülkelere açılmayı planladıklarını aktardı.

ATP GreenX adlı platformlarının Avrupa Enerji Borsası'na (EEX) hizmet sağlayıcısı olarak başvuru sürecini tamamladığını dile getiren Cinali, bu platformla küresel pazara açılmayı amaçladıklarını ifade etti.

Cinali, "Bunlara ek olarak, Asya-Pasifik bölgesinin lider bulut hizmet sağlayıcısı Alibaba Cloud ile imzaladığımız distribütörlük anlaşması sayesinde, 2028'de 3 milyar dolar büyüklüğe ulaşması öngörülen Türkiye bulut pazarında pay sahibi olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda güçlü bir iş ortağı ağı kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Sermaye piyasalarına yönelik yapay zeka destekli yeni nesil bir platformun 2025'te kullanıma sunulacağını aktaran Cinali, şunları kaydetti:

"Platform, şirketin farklı sektörlerdeki açılımına da katkı sağlayacak. ATP, yapay zeka uygulamalarının tüm faaliyet alanlarında kullanımı için girişimlerini ve stratejik iş ortaklıklarını oluşturmaya devam ediyor. Şirket, nesnelerin interneti (IoT) ve robotik süreç otomasyonu gibi ileri teknolojilerle gerçek zamanlı veri işleme ve karar destek sistemleri geliştirmeyi sürdürüyor. ATP, otonom robot çözümleriyle de operasyonel verimliliği artırmayı ve iş gücünü katma değeri yüksek alanlara yönlendirmeyi hedefliyor."

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
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