ATP Yazılım, Bilişim 500 Araştırması'nda Donanım Kategorisinde Birinci Oldu

ATP Yazılım, Bilişim 500 Araştırması'nda "Donanım" kategorisinde yaklaşık 285 milyon lira gelir elde ederek ilk sıraya yerleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bilişim sektöründeki en kapsamlı araştırmalarından biri olan ve bu yıl 26'ncısı "Bakış Açını Değiştir" mottosuyla gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

ATP, "Donanım" kategorisinde "POS Sistemleri" alanında yaklaşık 285 milyon lira gelir elde ederek geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinciliğini sürdürdü.

Araştırmada farklı kategorilerde de öne çıkan ATP, "Ağ Donanımı" alanında beşinci sırada, "Yazılım" kategorisinde "ERP Yazılımı" alanında dördüncü oldu.

"CRM Yazılımı" alanında beşinci sıraya yerleşerek yazılım alanındaki yetkinliğini kanıtlayan şirket, "Hizmet" kategorisinde de güçlü bir tablo çizdi. ATP, "Dış Kaynak Kullanım Hizmeti" alanında beşinci, "Bulut Hizmeti" alanında ise yedinci sırada konumlandı. Ayrıca, "Sektörel Yazılım / Finans ve Bankacılık" alanında sekizinci sırada yer alarak sektördeki başarısını tescilledi.