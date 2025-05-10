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Atatürk Üniversitesi'nde Kripto Para Çalıştayı Düzenlendi

Atatürk Üniversitesi'nde Kripto Para Çalıştayı Düzenlendi
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Oltu Meslek Yüksekokulu, kripto paraların finansal dönüşüm ve sosyal etkileri üzerine kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirdi. Uzmanlar, dijital finansal dönüşümün etik ve manevi boyutlarını ele aldı.

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu, dijital çağın en çok tartışılan konularından biri olan kripto paraları kapsamlı bir şekilde ele alan dikkat çekici bir çalıştaya ev sahipliği yaptı.

" Kripto Para : Finansal Dönüşümün Sosyal ve Manevi Yansımaları" başlığıyla düzenlenen çalıştay, farklı alanlardan uzmanları bir araya getirerek kripto ekonomiyi çok yönlü bir perspektiften değerlendirdi. Çalıştayın düzenleme kurulu başkanlığını Doç. Dr. Cihat Özdemir, eş başkanlığını ise Doç. Dr. Fikret Doğru üstlendi. Etkinlikte kripto paraların yalnızca finansal değil, aynı zamanda toplumsal ve bireysel etkileri de masaya yatırıldı.

Katılımcılar arasında yer alan Öğr. Gör. Hakan Has ve Öğr. Gör. Kadir Okşaş, kripto paraların teknik ve akademik yönlerine değinirken, Doç. Dr. Esra Karakuş Umar, birey-toplum ilişkileri ve ekonomik davranışlar üzerinden önemli analizler sundu. Din Hizmetleri Uzmanı Eda Öztaş ise çalıştayın manevi boyutuna ışık tutarak dijital servet anlayışının insanın değer dünyası üzerindeki etkilerini sorguladı. Disiplinler arası bir yaklaşımla gerçekleştirilen çalıştayda, kripto varlıkların mevcut ekonomik sistemi nasıl dönüştürdüğü, bu dönüşümün toplum yapısı ve bireysel değerler üzerindeki yansımaları tüm yönleriyle tartışıldı.

Akademik çevrelerde ve yerel kamuoyunda büyük ilgi uyandıran etkinliğin sonunda, dijital finansal dönüşümün sadece teknik değil, aynı zamanda etik, sosyal ve manevi boyutlarıyla da değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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