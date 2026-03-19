Atakaş ailesi iftar sofrasında buluştu

Hatay'da Atakaş Şirketler Grubu, düzenlediği iftar programında çalışanlarını bir araya getirerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş, çalışanların değerine vurgu yaparak, Ramazan ayının önemini belirtti.

Hatay'da Atakaş Şirketler Grubu, düzenlediği iftar programında çalışanlarını bir araya getirdi. İftar sofrasında Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duyguları paylaşıldı.

Yelken Kulübü'nde düzenlenen iftar programında konuşan Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş, çalışanların en büyük değer olduğunu belirterek, "Bu şirketin gerçek sermayesi makineler değil, sizlerin alın teridir" dedi.

Atakaş, Ramazan ayının İslam dünyası için önemli ve kutsal bir dönem olduğunu belirterek, iftar programının sadece bir yemek organizasyonu olmadığını, aynı hedefe birlikte yürüyen büyük bir aile olmanın göstergesi olduğunu söyledi. Atakaş, Atakaş Şirketler Grubu'na uzun yıllar hizmet eden ve 6 Mayıs 2024 tarihinde yaşamını yitiren Genel Müdür İhsan Ar ve iş kazalarında yaşamını yitiren çalışanları da rahmetle andı. Şirket çalışanlarının Ramazan ayını ve bayramını kutlayan Atakaş, sağlık, huzur ve birlik temennilerinde bulundu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
