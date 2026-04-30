ATA GYO'nun portföy değeri 2026'nın ilk çeyreğinde 909 milyon liraya ulaştı

ATA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının (ATA GYO) 2026'nın ilk çeyreğinde toplam portföy değeri 909 milyon lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATA GYO, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Kira gelirlerine dayalı sade ve öngörülebilir iş modelini koruyan şirket, toplam portföy değerini 909 milyon lira seviyesine taşıdı.

ATA GYO'nun toplam varlık büyüklüğü 969 milyon liraya, öz kaynakları ise 791 milyon liraya ulaştı. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 11,3 milyon lira hasılat, 6,5 milyon lira brüt kar ve 3,7 milyon lira esas faaliyet karı elde etti.

ATA GYO'nun portföyünü oluşturan projeler, Anadolu'nun ticari potansiyeli yüksek lokasyonlarında konumlanarak sürdürülebilir kira geliri üretiyor.

Kilis Ata Corner projesi, şirketin büyüme stratejisi kapsamında geliştirme aşamasındaki yatırımlar arasında yer alıyor. Projenin bu yıl içerisinde Ata Corner konseptine dönüştürülmesi ve 2027 itibarıyla kira geliri üretmeye başlaması hedeflenirken, portföyün nakit akışını güçlendirmesi ve kira geliri tabanını desteklemesi de öngörülüyor.

ATA GYO, güçlü kiracı profili ve uzun vadeli kira sözleşmeleriyle öngörülebilir nakit akışı yaratırken, borçsuz bilanço yapısı ve yüksek öz kaynak seviyesiyle finansal esnekliğini koruyor. Söz konusu yapı, şirketin yeni yatırım fırsatlarını değerlendirme kapasitesini de destekliyor.

"Yıla düşük borçluluk seviyesiyle başladık"

Açıklamada ATA GYO Genel Müdürü Onur Karahan, bu yıla güçlü öz kaynak yapısı ve düşük borçluluk seviyesiyle başladıklarını belirtti.

Lüleburgaz, Tekirdağ ve Kayseri-Talas yatırımlarının düzenli kira geliri üretmeye devam ettiğini aktaran Karahan, "2025 yılında portföyümüze dahil ettiğimiz Kilis projemiz de kısa sürede değer artışıyla portföyümüze katkı sağladı. Nisan 2025'te 24 milyon lira bedelle portföyümüze kattığımız bu yatırımın değeri kısa sürede 39,6 milyon lira seviyesine ulaşarak yaklaşık yüzde 65 oranında değer artışı kaydetti. Ata Corner konseptimizle Anadolu'da seçici ve yüksek potansiyelli yatırımlara odaklanarak büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karahan, bu yıl önceliklerinin mevcut portföylerini en verimli şekilde yöneterek kira gelirlerini desteklemek olacağını aktararak, "Piyasa koşullarına bağlı olarak uygun fırsatlar oluştuğunda yeni yatırımları değerlendireceğiz. Finansal yapımız ve disiplinli büyüme yaklaşımımızla yatırımcılarımıza sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.