Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zulüm altındaki Gazze'den insanlık adına utanç verici görüntüler

Dünya hala uyuyor! İnsanlık adına utanç verici görüntüler
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Asya Borsalarında İyimserlik, Hindistan Hariç Pozitif Seyir

Asya Borsalarında İyimserlik, Hindistan Hariç Pozitif Seyir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsalarında ticaret savaşlarının yatışması ile Hindistan hariç pozitif bir seyir izleniyor. ABD'nin korumacı politikaları varlık fiyatlamalarını etkiliyor. Analistler, Çin ve ABD gerginliğinin yatıştığını belirtirken, yatırımcılar dikkatle verileri takip ediyor.

Asya borsalarında ticaret savaşlarının sınırlı da olsa yatıştığına dair iyimserliklerle Hindistan hariç pozitif bir seyir izleniyor.

ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumu varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Küresel piyasalarda, merkez bankalarının kararları öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımına girmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Asya borsalarında ticaret savaşlarının sınırlı da olsa yatıştığına yönelik iyimserliklerin etkisiyle Hindistan hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya ve Güney Kore'de tatil sebebiyle piyasalarda işlemler gerçekleşmiyor.

Analistler, bölgedeki Çin ve ABD geriliminin sınırlı da olsa yatıştığına dikkati çekerek, iki ülke arasındaki müzakerelere yönelik haber akışının bölgedeki en önemli gündem olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de nisan ayı Caixin hizmet sektörü PMI 50,7 gelerek beklentilerin gerisinde kaldı. Aynı döneme ilişkin bileşik PMI 51,1 seviyesiyle düşüşünü sürdürmesine karşın güçlü kalmaya devam etti.

Bunların yanı sıra Çin Turizm Bakanlığı, 1 Mayıs tatili döneminde yurt içi seyahat sayısının yüzde 6,5 artarak 314 milyona ulaştığını belirtti.

Analistler Çin'de düşük iç talebin ana ekonomik gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayarak, kısa vadede tatil sebebiyle artan seyahatlerin hizmet sektörü aktivitesinde hareketlenmeye destek olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükselişle 3.311 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 artışla 22.641 puan seviyesinde bulunurken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 80.534 puan seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP Genel Merkezi'ni aradı

Balkondan atlayarak canını kurtarmıştı! Saldırganın kızı CHP'yi aradı
Jose Mourinho Fenerbahçe'den gidiyor! İşte yerine gelebilecek iki aday

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi bitiyor! İşte yerine gelecek adaylar
Altın fiyatları Fed toplantısı öncesi yeniden hareketlendi

Altın fiyatları için kader anı yaklaşıyor
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.