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ASO Başkanı Ardıç: Ekonomik Bağımsızlık İçin Üretim ve İstihdamı Koruyalım

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Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, ekonomik bağımsızlığın sağlanabilmesi için üretim ve istihdam sağlayan firmalar için risk oluşturacak her türlü eylem ve boykottan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, üretim ve istihdam sağlayan firmalar için risk oluşturacak her türlü eylem ve boykottan kaçınılması gerektiğini bildirdi.

Ardıç, yazılı açıklamasında, tam bağımsızlığın ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Üretim ve istihdamın devamlılığı ekonomik bağımsızlığın temel şartlarındandır. Üretim, istihdam sağlayan firmalarımız için risk oluşturacak her türlü eylem ve boykottan kaçınmalıyız. İçinden geçtiğimiz bu zorlu sürecin, toplumumuzun tüm kesimlerini tatmin edecek itidalli bir anlayışla aşılacağına inancımız tamdır."

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Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
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