ASKON yönetiminden Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu'na ziyaret

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ve yönetim kurulu üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Erzurum'un sanayileşmesi açısından öne çıkan fırsatların değerlendirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Teşvik Bölgesi kapsamına dahil edilecek bir düzenlemenin hayata geçirilmesiyle Erzurum'un yatırım açısından önemli bir cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Turan, ASKON'un ülke ekonomisine, üretimine ve ihracatına önemli katkılar sağladığını vurguladı. Erzurum'un Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan önemli bir ticaret kapısı olduğunu dile getiren Turan, ihracatı artırma, enflasyonla mücadele ve çapraz ticaret gibi projelerle şehrin ekonomik gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ise ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Tarıkdaroğlu, Erzurum'un kalkınmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehre duyduğu özel ilginin önemli bir yer tuttuğunu belirterek, Erzurum'un gelişmesi ve büyümesi için çaba gösteren herkese minnettar olduklarını ifade etti. Devletin tüm kurumlarıyla iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarına destek vermeye devam ettiğini vurgulayan Tarıkdaroğlu, "Gelecekte yatırımda, üretimde ve istihdamda öne çıkan bir Erzurum görmek hepimizi mutlu edecektir." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı