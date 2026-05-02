Yüzde 100 vergi indirimi ihracatçıya motivasyon

ASKON Başkanı Orhan Aydın, gelirin yurda getirilmesi şartıyla yüzde 100 vergi indiriminin ihracatçı firmalar için motivasyon kaynağı olduğunu ve Türkiye'yi yüksek katma değerli hizmetlerde bölgesel üs haline getireceğini belirtti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, gelirin tamamının yurda getirilmesi şartıyla vergi indiriminin yüzde 100'e çıkarılmasının ihracatçı firmalar için çok ciddi bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Bu düzenleme, özellikle yazılım, danışmanlık, eğitim, sağlık, lojistik ve mimarlık gibi yüksek katma değerli hizmetlerde Türkiye'yi bölgesel üs haline getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hizmet ihracatına yönelik vergi indirimi ve döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Bu düzenlemelerin Türkiye'nin, hizmet ticaretinde küresel merkez olma yolunda attığı stratejik adımlar olduğunu vurgulayan Aydın, yüzde 100 vergi indiriminin oyun kurallarını değiştireceğini belirtti.

Aydın, Bakan Şimşek'in, "Hizmet ticaret fazlası 63 milyar dolara ulaşarak potansiyelimizi ortaya koymaktadır." şeklindeki açıklamasına atıfta bulunarak, bu rakamın sadece bir kazanç değil aynı zamanda Türk özel sektörünün dünyayla rekabet edebilme gücünün de tescili niteliğinde olduğunu bildirdi.

Gelirin tamamının yurda getirilmesi şartıyla vergi indiriminin yüzde 100'e çıkarılmasının ihracatçı firmalar için çok ciddi motivasyon kaynağı olduğuna dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme, özellikle yazılım, danışmanlık, eğitim, sağlık, lojistik ve mimarlık gibi yüksek katma değerli hizmetlerde Türkiye'yi bölgesel üs haline getirecek. Hizmet ihracatının artması, dış ticaret dengesine doğrudan olumlu yansıyacak, cari açığın kapatılmasında kritik rol oynayacaktır. Yurda getirilen döviz gelirleri, ekonomide döviz likiditesini artıracak ve kur volatilitesine karşı tampon görevi görecektir. Yüksek katma değerli hizmetler, beyin göçünü tersine çevirecek, vasıflı iş gücünün ülke içinde kalmasını teşvik edecektir. Küçük ve orta ölçekli firmaların uluslararası hizmet ihracatına katılımını kolaylaştıracaktır."

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Serie A'da iki takım birden küme düştü

Merakla takip edilen ligde iki takım birden küme düştü