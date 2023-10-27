Arguvan Belediyesi Kuru Fasulye Hasadına Başladı

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, bu yıl ilk kez ektikleri kuru fasulyenin hasadına başladıklarını duyurdu. Fasulyeler, elle ve orak yardımıyla biçildikten sonra kurutulacak ve paketleme işlemi sonrası tüketicilerle buluşacak.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, bu yıl ilk kez ektikleri kuru fasulye hasadına başladıklarını belirtti.

Kızıldaş, yaptığı açıklamada, Arguvan Belediyesi olarak bu yıl ilk defa ektikleri ve haziran ayı içerisinde toprakla buluşturdukları kuru fasulyenin hasadına bugün başladıklarını söyledi.

Elle ve orak yardımıyla biçtikleri kuru fasulyeleri kurutup, patos makinesinde bitkisinden ayırdıktan sonra elde ettikleri fasulyeleri paketleme tesislerinde ambalajlama işlemi sonrası tüketicilerle buluşturmuş olacaklarını kaydeden Kızıldaş, "Ürünlerimizi ilçemizdeki Arguvan Doğal satış yerimizden ve https://www.arguvandogal.com/ internet sitemiz üzerinden temin edebilirsiniz." ifadesini kullandı.